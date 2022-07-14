Андрей Воробьев: Еще 9 детей из ДНР будут жить в подмосковной приемной семье

13:10

Фото Павла Попова



Губернатор Московской областирассказал, что еще 9 детей из ДНР будут жить в подмосковной приемной семье. Это родные братья и сестры: 15-летний Дмитрий, 14-летний Никита, 12-летняя Снежана, 11-летняя Анна, 10-летняя Каролина, 8-летний Сергей, 6-летний Игорь, 5-летняя Вероника, 3-летняя Людмила.

Семеро детей были эвакуированы в Курск и приехали на поезде сегодня утром. Двое младших ребят до недавнего времени находились в Доме ребенка Донецкой народной республики – сегодня вечером они прилетят на самолете из Ростова.

«В апреле к нам в Подмосковье приехали первые 28 детишек из Донбасса, чтобы обрести здесь семью, любящих родителей. На днях мы виделись, ребята уже адаптировались, их не узнать, на лицах - счастье. Искренне восхищает, что почти все подмосковные семьи принимают под свое крыло не одного, а сразу несколько детей, чтобы не разлучать братьев и сестренок. Сегодня еще для 9 ребят особенный день, семеро приехали со своим новым папой утром, и еще двое будут вечером. Особенный он, безусловно, и для самих родителей. Слова благодарности Татьяне и Дмитрию за их доброе сердце. Это самая большая приемная семья в нашей стране, которая взяла детишек из Донбасса, - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. – Хочу поблагодарить и Марию Алексеевну Львову-Белову за поддержку, за то, что она помогает нам, сопровождает эту работу, и не только в Подмосковье».

Дети будут жить в Люберецком городском округе в семье супругов Татьяны и Дмитрия. У них двое детей – двойняшки Руслан и Ира появились на свет 2 года назад.

«Я сама пришла в отдел опеки и попечения, поинтересовалась, можно ли взять ребятишек, и нам предложили такой вариант. С детьми мы познакомились по видеосвязи, нам они очень понравились. Мы всегда с мужем мечтали о большой семье, он хотел шестерых детей, я - пятерых. Посовещались и решили принять сразу всех девятерых, - рассказала Татьяна. - У нас большой дом, так что места хватит всем. Мы уже все приготовили для проживания - девочки постарше будут жить в одной комнате втроем, мальчики 7 и 8 лет – в другой вдвоем, а малыши - вчетвером».

Уже сегодня за ужином братья и сестры, наконец, соберутся вместе за одним столом. Как признается Никита, он очень ждет встречи со своими младшими.

«Когда начались обстрелы, нас из интерната в ДНР эвакуировали в Курск, - рассказал Никита. – Когда нам предложили жить в семье, мы сразу же сказали «Да!». Сегодня познакомились с нашими новыми родителями, они нас так хорошо встретили! Я очень рад, что буду жить со своими братьями и сестрами вместе».

В Московской области сформирован реестр неравнодушных жителей, готовых принять ребят из ДНР. Все они прошли подготовку в Школе приемных родителей и дополнительный модуль «Ресурсное родительство». Семьи проживают в больших частных домах или многокомнатных квартирах, бытовые условия позволяют принять в свою семью больше детей.

«Сейчас оформлена предварительная опека, следующий шаг - статус приемной семьи. Это можно сделать уже у нас, на территории Московской области. Мы поможем родителям собрать необходимый пакет документов и будем их в дальнейшем также поддерживать, - рассказала заместитель министра социального развития Московской области Дарья Романова. - С завтрашнего дня с ними уже будет работать служба сопровождения замещающих семей, психологи, социальные педагоги и другие специалисты, которые необходимы семье и, в первую очередь, самим ребятишки. И детсад, и медицинское обслуживание - все это тоже под контролем органов опеки. С сентября детки будут зачислены в детские сады и школы».

ДНР и Подмосковье подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве и развитии внешне-экономических связей между регионами. Усилия будут направлены на восстановление инфраструктуры и реализацию проектов на территории Новоазовского и Тельмановского районов Донбасса.

«Наши специалисты уже несколько месяцев работают в Донбассе: привозим гуманитарные грузы, подмосковные семьи собирают помощь по акции «Доброе дело». Люди со всего региона откликнулись, а главное – продолжают приносить вещи и продукты. Недавно провели форум учителей, на который пригласили педагогов из ДНР и ЛНР. Помогаем им с подготовкой к учебному году. Подмосковье взяло шефство над Тельмановским и Новоазовским районами, и там к 1 сентября восстановим 5 школ, поможем привести в порядок дороги. Будем помогать консультациями, делиться опытом, наши волонтеры продолжат гуманитарную миссию», - сказал губернатор.

Стало известно, что ГК «Эдвансд» из Индии построит в Подмосковье предприятие по выпуску лекарственных препаратов для больных онкологией. Сейчас их в основном производят в Европе и США. Индийская компания планирует инвестировать в производство 6,5 млрд. рублей и создать 650 рабочих мест. Строить завод начнут во 2 квартале 2023 года. Соглашение о реализации проекта подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректором ГК «Эдвансд» Раджеш Шарма.

«Сейчас такое время, когда важно выбирать по-настоящему надежных партнеров, поэтому мы расширяем международные деловые контакты на восточном направлении. Индия, как известно, традиционно сильна в фарме. Компании с индийским капиталом уверенно работают в этой отрасли на территории Подмосковья, реализуют серьезные инвестпроекты. Перед нами стоит сложная задача – обеспечить импортозамещение не только в части готовых лекарственных форм, но и на уровне субстанций, - сказал Андрей Воробьёв.

ГК «Эдвансд» производит около 100 наименований фармацевтических препаратов, в том числе против туберкулеза и ВИЧ-инфекции.

«Мы остановили свой выбор на Московской области, где создан наиболее комфортный бизнес-климат, большой выбор земельных участков, доступная инженерная инфраструктура, оптимальные налоговые режимы, имеются квалифицированные кадры», - сказал генеральный директор ГК «Эдвансд» Раджеш Шарма.

Всего во второй день ПМЭФ Московская область заключила 22 соглашения о сотрудничестве с российскими и зарубежными партнерами.