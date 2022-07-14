Новый закон РФ ограничит распространения контрсанкционной информации в СМИ

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении распространения контрсанкционной информации в СМИ и интернете. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг.

Согласно документу, под такой информацией понимаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о совершенных и планируемых сделках в области внешней торговли товарами, услугами, информацией или интеллектуальной собственностью, распространение которых может повлечь введение ограничительных мер со стороны недружественных государств и международных организаций в отношении сторон таких сделок, российских юридических лиц и граждан. Распространение этой информации допускается только с письменного согласия ее обладателя — российского гражданина или юридического лица, совершившего или планирующего такую сделку.

При этом требование о получении согласия не распространяется на руководителей и уполномоченных представителей органов госвласти или местного самоуправления, а также на руководителей и уполномоченных представителей ЦБ при осуществлении ими своих полномочий. После публикации соответствующей информации участником сделки на своем официальном сайте, в СМИ с письменного разрешения участника сделки либо распространения этой информации представителями госорганов действие ограничений на данную информацию прекращается.

Распространение контрсанкционной информации с нарушением установленных требований влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ, предусмотренную за разглашение информации с ограниченным доступом. Также до 1 января 2025 года приостанавливается действие норм, касающихся обязанности ряда госкорпораций и госкомпаний по обнародованию информации.