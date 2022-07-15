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Джонсон опасается, что Сунак ослабит санкции против РФ, если станет премьером — The Times

14:00 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что бывший глава Минфина Риши Сунак займет недостаточно жесткую позицию в отношении России и ослабит санкции, если станет следующим главой правительства. Об этом со ссылкой на источники в окружении Джонсона сообщила в пятницу газета «Таймс».

При этом один из сторонников Сунака в британском парламенте заявил изданию, что подобные опасения безосновательны. «Риши руководил процессом введения жестких санкций против России и следил за тем, чтобы союзники следовали нашему примеру», — сказал он.

По данным издания, хотя Джонсон открыто не поддержал ни одного из пяти остающихся претендентов на премьерский пост, в частных беседах он призывает политиков, выбывших из внутрипартийной гонки, не вставать на сторону Сунака, который сейчас пользуется наибольшей поддержкой среди депутатов правящей Консервативной партии. По словам одного из собеседников «Таймс», глава МИД королевства Лиз Трасс является фаворитом действующего премьера, который на прошлой неделе объявил о намерении покинуть должность.

«Вся премьерская канцелярия ненавидит Риши. Это личное», — заявил другой источник «Таймс», по словам которого на Даунинг-стрит, 10 уверены, что Сунак «много месяцев планировал» выступить против Джонсона, чтобы потом самому занять его место.

Сунак, руководивший министерством финансов, и Саджид Джавид, возглавлявший Минздрав страны, на прошлой неделе первыми покинули правительство Джонсона, спровоцировав волну отставок. В результате премьер-министр был вынужден покинуть пост лидера тори, так как лишился доверия большинства однопартийцев в парламенте.

Как сообщает «Таймс», покинув премьерский пост, Джонсон, как и его предшественница Тереза Мэй, намерен оставаться рядовым депутатом и выступать в Палате общин по теме Украины, Brexit и необходимости улучшения экономической ситуации на севере Англии. Эти три вопроса Джонсон считает основными в своем политическом наследии.

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