Активность DDoS-атак на российские компании растет, утверждают в Сбербанке

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Хотя Сбербанк зафиксировал снижение активности кибератак на него в июне и начале июля, в отношении других компаний улучшения не произошло. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на пресс-конференции, посвященной пресс-показу крупнейшего в России светомузыкального фонтана в Дербенте, построенного при поддержке компании. По словам Кузнецова, Сбербанк в последние месяцы непрерывно подвергался кибератакам, однако все DDoS-атаки «отражали в автоматизированном режиме».

«В отношении других компаний этого не происходит: DDoS-атаки продолжаются», - сообщил зампред правления Сбербанка, отметив, что количество случаев телефонного мошенничества в России после минимизации в начале года опять увеличивается. «Мы считаем, что после спада телефонного мошенничества, которое случилось после 24 февраля, — мы зафиксировали полную остановку телефонного мошенничества на месяц в феврале–марте — сейчас активность телефонных мошенников на 60-70% восстанавливается, - сказал Кузнецов. - К сожалению, наш прогноз: количество случаев телефонного мошенничества постепенно в нашей стране будет расти».



По его словам, злоумышленники стараются использовать любую возможность обмануть граждан. Так, на фоне сообщений о распродаже товаров уходящей с российского рынка IKEA, в соцсетях и мессенджерах мошенники под видом сотрудников магазина стали предлагать помощь в оформлении заказов. Россияне сами присылали мошенникам данные о товарах, которые хотели бы купить на распродаже. Злоумышленники в ответ отправляли жертвам ссылку якобы на корзину магазина, в которой к стоимости заказа применена «скидка от работника». На самом деле ссылка вела на фишинговый сайт, копирующий дизайн официального магазина. Жертвы мошенничества вводили все реквизиты своих банковских карт, получали СМС, подтверждающую перевод денег, подтверждали операции и в результате теряли свои средства.



При финансовом участии Сбера в Дербенте построен крупнейший в России светомузыкальный фонтан общей площадью 4715 кв м, по количеству струй (2214) и высоте (до 30 м) он превосходит большинство фонтанов в стране. При его строительстве использованы уникальные и самые современные технологии. Программное обеспечение фонтана позволяет создавать светомузыкальные шоу и транслировать видеоролики на водный экран. Фонтанный комплекс отличает необычная монументальная архитектурная концепция: он выполнен в художественных традициях Дагестана из местного природного камня.