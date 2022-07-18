Четыре человека убиты в результате стрельбы в Индиане
10:05 18.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четыре человека убиты, еще двое получили ранения в результате стрельбы неподалеку от Индианаполиса, штат Индиана. Об этом сообщает телеканал «Би-эн-оу ньюс» со ссылкой на полицию.
По ее данным, нападавший был застрелен вооруженным посетителем торгового центра.
Ранее сообщалось о двух погибших и трех пострадавших.
Обстоятельства стрельбы не приводятся, однако известно, что у нападавшего была винтовка с несколькими магазинами. Очевидцы происшествия сообщают, что слышали от 20 до 30 выстрелов.
Сейчас полиция обследует район, в котором произошла стрельба. Также на место преступления вызваны саперы из-за подозрительного рюкзака, найденного в одной из туалетных комнат торгового центра.
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