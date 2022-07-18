Четыре человека убиты в результате стрельбы в Индиане

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека убиты, еще двое получили ранения в результате стрельбы неподалеку от Индианаполиса, штат Индиана. Об этом сообщает телеканал «Би-эн-оу ньюс» со ссылкой на полицию.

По ее данным, нападавший был застрелен вооруженным посетителем торгового центра.

Ранее сообщалось о двух погибших и трех пострадавших.

Обстоятельства стрельбы не приводятся, однако известно, что у нападавшего была винтовка с несколькими магазинами. Очевидцы происшествия сообщают, что слышали от 20 до 30 выстрелов.

Сейчас полиция обследует район, в котором произошла стрельба. Также на место преступления вызваны саперы из-за подозрительного рюкзака, найденного в одной из туалетных комнат торгового центра.