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НАТО не ограничится Европой и уже нацелилась на Индо-Тихоокеанский регион — политик ФРГ

11:20 18.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стратегическая концепция Североатлантического альянса в последнее время нацелена на укрепление «глобальной военной машины» Запада, которая не ограничится Европой и будет стремиться к расширению в Индо-Тихоокеанском регионе. Такую точку зрения высказала в понедельник депутат Бундестага (германского парламента) от Левой партии Севим Дагделен.

«Другой вопрос — расширение НАТО и его нынешняя стратегическая концепция. <…> Сейчас альянс сфокусировался на Индо-Тихоокеанском регионе, — заявила она в интервью китайской газете „Глобал таймс“. — Войны, развязанные НАТО по всему миру под руководством США, <…> доказали, что это не оборонительный альянс, а крупнейшая военная машина в мире».

Севим Дагделен напомнила, что планы принять в Североатлантический альянс Финляндию и Швецию свидетельствуют о нарушении обещаний, которые Запад дал России, заверив Москву, что организация не будет расширяться. «Это была обычная ложь. <…> Даже Папа Римский Франциск сказал, что „лай НАТО у российских ворот“ сыграл свою роль [в эскалации конфликта на Украине]», — добавила политик.

«Страны НАТО преследуют собственные геополитические интересы, не учитывая возможные последствия. <…> Мы не можем изменить географию. Россия — часть Европы, и мы должны с этим считаться, — подытожила она.

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