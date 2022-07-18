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Вступать в НАТО Австрия не собирается - Канцлер Нехаммер

21:20 18.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия не планирует следовать примеру Швеции и Финляндии и вступать в НАТО. Об этом в понедельник заявил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе пресс-конференции в Вене, сообщает братиславская газета «Правда».

Нехаммер подчеркнул, что его страна не собирается повторять шаги Швеции и Финляндии, которые «пересмотрели свой военный нейтралитет» и «стремятся вступить в НАТО». Он также отметил, что «Австрия придерживается совместной политики ЕС в международной сфере и сфере безопасности Европейского союза, а также планирует увеличить инвестиции в собственную оборону».

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