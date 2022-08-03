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НОВОСТИ

Годовая инфляция в Турции приблизилась к 80%

16:12 03.08.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Годовая инфляция в Турции достигла 79,6%. Это максимум с сентября 1998 года.

Такие данные за июль приводит статистический институт страны. По его информации, в июне годовая инфляция в республике была на уровне 78,6%.

Уточняется, за прошлый месяц в Турции стоимость транспортных услуг выросла более чем в два раза, цены на энергоносители увеличились на 129%. Вдвое подорожали продукты и напитки, стоимость услуг ЖКХ выросла на 70%.  Говорит Москва

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