Китайские баллистические ракеты пролетели над Тайванем впервые в истории

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем. Об этом говорится в вечернем выпуске новостей Центрального телевидения Китая.

«Учения включали запуски ракет, которые впервые пролетели над островом Тайвань», — сказал в эфире телеканала профессор Академии национальной обороны НОАК, генерал-майор Мэн Сянцин. «Кроме того, они прошли через воздушное пространство над местами сосредоточения тайваньских зенитно-ракетных комплексов Patriot („Патриот“) и на глазах у американских систем Aegis („Иджис“, система противоракетной обороны — прим. ТАСС) поразили цели», — отметил он.

«Это отчетливо демонстрирует то, что НОАК уже решила проблему поражения целей в дальних районах, и отражает существенный рост возможностей наших вооружений», — отметил он.