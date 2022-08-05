Китайские баллистические ракеты пролетели над Тайванем впервые в истории
22:30 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Учения включали запуски ракет, которые впервые пролетели над островом Тайвань», — сказал в эфире телеканала профессор Академии национальной обороны НОАК, генерал-майор Мэн Сянцин. «Кроме того, они прошли через воздушное пространство над местами сосредоточения тайваньских зенитно-ракетных комплексов Patriot („Патриот“) и на глазах у американских систем Aegis („Иджис“, система противоракетной обороны — прим. ТАСС) поразили цели», — отметил он.
«Это отчетливо демонстрирует то, что НОАК уже решила проблему поражения целей в дальних районах, и отражает существенный рост возможностей наших вооружений», — отметил он.
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