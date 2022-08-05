Турция подтвердила выход из портов Украины трех судов с зерном

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Турции подтвердило выход в пятницу утром из портов Украины трех сухогрузов с зерном: Navistar («Навистар»), Rojen («Рожен») и Polarnet («Поларнет»). Об этом говорится в сообщении министерства.

Все суда, как отмечается, будут проверены представителями Совместного координационного центра (СКЦ).