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Турция подтвердила выход из портов Украины трех судов с зерном

09:20 05.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Турции подтвердило выход в пятницу утром из портов Украины трех сухогрузов с зерном: Navistar («Навистар»), Rojen («Рожен») и Polarnet («Поларнет»). Об этом говорится в сообщении министерства.

Все суда, как отмечается, будут проверены представителями Совместного координационного центра (СКЦ).

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