Безработица в РФ осенью вырастет, но ситуация на рынке труда контролируемая — МЭР

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития РФ ожидает осенью роста безработицы относительно текущих показателей в 3,9%. При этом ситуация на российском рынке труда является контролируемой, заявил глава МЭР РФ Максим Решетников на совещании по поддержке экономики, которое проходит в пятницу в Екатеринбурге.

«У нас действительно второй месяц подряд по стране безработица держится на рекордно низких значениях — 3,9%. В то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий мы видим, что есть рост неполной занятости — такие индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть. Думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений. В то же время ситуацию драматизировать не стоит, ситуация контролируемая», — сказал Решетников.

Он подчеркнул, что российские предприятия стараются максимально поддерживать трудовые коллективы и ищут режимы работы, которые позволят сохранить занятость в полном объеме. «Плюс, достаточно большой объем средств выделен на поддержку предприятий, и многие механизмы модифицированы, чтобы сейчас поддержать рабочие места», — добавил министр.