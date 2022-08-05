Половина стран G20 не разделяет желания США изолировать Россию — Bloomberg
13:00 05.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около половины стран Группы двадцати (G20) не поддерживают стремление США изолировать Россию от международного сообщества. Об этом пишет в пятницу агентство Блумберг.
По его информации, лидеры богатейших стран «двадцатки» столкнулись с нежеланием остальных государств, входящих в группу, вводить санкции против РФ. Это происходит из-за исторических связей с Москвой, их опасений за свою экономику, а также из-за недоверия к бывшим колониальным державам.
Реализация глобальных антироссийских инициатив стран «Большой семерки» (G7), таких как установление потолка цен на российскую нефть, может быть затруднена из-за отсутствия единства среди «двадцатки» в отношении России, говорится в публикации.
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