0
0
138
НОВОСТИ

Половина стран G20 не разделяет желания США изолировать Россию — Bloomberg

13:00 05.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около половины стран Группы двадцати (G20) не поддерживают стремление США изолировать Россию от международного сообщества. Об этом пишет в пятницу агентство Блумберг.

По его информации, лидеры богатейших стран «двадцатки» столкнулись с нежеланием остальных государств, входящих в группу, вводить санкции против РФ. Это происходит из-за исторических связей с Москвой, их опасений за свою экономику, а также из-за недоверия к бывшим колониальным державам.

Реализация глобальных антироссийских инициатив стран «Большой семерки» (G7), таких как установление потолка цен на российскую нефть, может быть затруднена из-за отсутствия единства среди «двадцатки» в отношении России, говорится в публикации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 05.08.2022
Восстановление «Азовстали» и комбината им. Ильича создаст в Мариуполе 9 тыс. рабочих мест
0
20
13:32 05.08.2022
Минсельхоз может пересмотреть планы по экспорту зерна в текущем сезоне
0
91
13:20 05.08.2022
Песков назвал Францию недружественным государством
0
122
13:11 05.08.2022
РФ в качестве ответной меры высылает 14 дипломатов Болгарии — МИД
0
125
12:32 05.08.2022
КНР введет санкции против Пелоси и ее близких родственников
0
168
12:20 05.08.2022
В Москве выявили 6 149 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
164
12:05 05.08.2022
Поселок Пески перешел под контроль союзных войск — Народная милиция ДНР
0
202
12:00 05.08.2022
В России выявили более 18 тыс. заболевших ковидом за сутки
0
199
11:32 05.08.2022
Зеленский считает, что ЕС искусственно затягивает предоставление Украине макрофинансовой помощи - СМИ
0
240
11:20 05.08.2022
Безработица в РФ осенью вырастет, но ситуация на рынке труда контролируемая — МЭР
0
229

Возврат к списку