РФ в качестве ответной меры высылает 14 дипломатов Болгарии — МИД

13:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин был приглашен в МИД РФ, где ему была вручена нота российского дипведомства об объявлении персона нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

«5 августа чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгария в Российской Федерации Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персона нон грата и неприемлемыми 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России», — указали в министерстве.