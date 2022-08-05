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Премьер Молдавии отказалась поехать в Москву для переговоров по стоимости газа

16:12 05.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица не поедет в Москву, так как ее визит не приведет к снижению цен на газ. Об этом она заявила в пятницу, комментируя критику оппозиции, которая требует от руководства страны провести переговоры с Россией, чтобы вывести страну из тяжелого экономического кризиса связанного с ростом цен на газ.

«Если мы не поехали в Москву, то потому, что знали, что открытости не будет или мы не получим желаемого результата. <…> Я призываю оппозицию, которая думает, что может вести переговоры, лучше подумать о нашем народе и сделать все возможное для нашего народа», — сказала она в эфире «Радио-Молдова».

По мнению премьера, переговоры по газовому вопросу должен вести «человек, который отвечает за эту сферу. Он должен пойти и получить наилучшие коммерческие результаты в профессиональных переговорах».

Гаврилица также пояснила, что руководство Молдавии не пойдет на политические уступки ради более низкой краткосрочной цены на газ. «Мы видим, что те, кто разрешает пользоваться транспортной сетью, добились лучших условий или пошли на определенные политические уступки. Все знают, что у нас есть приднестровский регион, я считаю очень правильным, что мы настаивали на профессиональной дискуссии на коммерческих условиях и не хотели жертвовать долгосрочными интересами страны ради более низкой краткосрочной цены. Мы должны думать о том, что нужно сделать, чтобы страна стала более устойчивой», — подчеркнула премьер.

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