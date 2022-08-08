В Волгограде эвакуировали суд из-за нештатной ситуации

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работники и посетители суда в Дзержинском районе Волгограда эвакуированы утром в понедельник из-за нештатной ситуации. Об этом журналистам сообщили в суде.

«В связи с возникновением 8 августа 2022 г. около 9 часов утра нештатной ситуации в Дзержинском районном суде гор. Волгограда посетители суда, его работники и судьи эвакуированы. Рассмотрение дел и материалов временно приостановлено. О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.