ФБР провело обыск в поместье Трампа
09:20 09.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обыск в поместье Дональда Трампа во Флориде продолжался примерно с 9:00 (16:00 мск понедельника) до 18:30 (01:30 мск) вторника. Об этом сообщил в понедельник телеканал NewsNation со ссылкой на знакомые с деталями источники.
Телеканал также сообщает, что при проведении обысков присутствовали трое адвокатов Трампа. По его сведениям, сотрудники ФБР искали конкретные документы, которые и были изъяты из сейфа экс-президента.
Ранее Трамп сообщил, что агенты ФБР провели обыск в его поместье Мар-а-Лаго. Он не рассказал, с чем были связаны обыски, что искали сотрудники ФБР, однако указал, что они вскрыли его сейф.
В январе 2022 года Национальное управление архивов и документации (NARA) США истребовало у Трампа 15 коробок с документами, относящимися к деятельности офиса президента, которые были вывезены в поместье Трампа из Белого дома. В феврале NARA обратилось в Минюст с просьбой провести проверку того, как бывший американский лидер обращался с данными документами, некоторые из которых имели гриф «секретно» или «совершенно секретно». Газета «Вашингтон пост» тогда писала, что сотрудники NARA предположили, что Трамп мог нарушить законы США, касающиеся обращения с правительственными бумагами, в том числе теми, которые могут считаться секретными. Трамп в свою очередь отметил, что он взаимодействует с NARA по данному вопросу и организовал «транспортировку ящиков с президентскими документами» в соответствии с законодательством США. Американские СМИ предполагают, что обыски были связаны именно с расследованием этого дела.
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