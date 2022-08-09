В России выявили 16 325 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 325, летальных исходов из-за ковида — на 60. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число зафиксированных смертей за последние сутки стало максимальным с 25 июня. Днем ранее в стране зарегистрировали 17 862 случая заражения и 45 смертей, всего с начала пандемии — 18 746 886 и 382 846 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 13 092 против 8 721 днем ранее, до 18 061 168.