0
0
4
НОВОСТИ

Рябков рассказал, почему Россия временно вывела ядерные объекты из-под инспекции

19:55 09.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной вывода российских объектов из-под инспекционной деятельности по ДСНВ стало намерение США провести инспекцию в ближайшие дни. Об этом говорится в распространенном во вторник МИД РФ тексте ответа заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова на вопрос СМИ о временном выведении российских объектов из-под инспекционного режима Договора о СНВ.

«Непосредственным „спусковым крючком“ стало полученное от американской стороны уведомление о намерении в ближайшие дни провести инспекцию на нашей территории. В текущих обстоятельствах такой шаг выглядел по сути как откровенная провокация», — указал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:03 09.08.2022
Используя ситуацию на Украине, террористы могут устроить атаки в Европе - Замгенсека ООН
0
138
17:40 09.08.2022
Ключевые иностранные комплектующие в металлургии заменены на аналоги — Минпромторг
0
224
17:12 09.08.2022
Министерство ВС Франции сожалеет о незаконном отказе россиянам в доступе в парижский замок
0
329
17:00 09.08.2022
Детонация нескольких авиационных боеприпасов произошла на аэродроме Саки — МО РФ
0
338
16:32 09.08.2022
Собирать биометрические данные россиян без их согласия не будут — Минцифры
0
301
16:12 09.08.2022
В новой системе высшего образования по точным наукам введут специалитет — ректор МГУ
0
331
16:00 09.08.2022
В настоящее время на Украине воюют чуть более 2 тысяч иностранных наемников — МО РФ
0
330
15:32 09.08.2022
Белорусский экспорт в Россию достиг исторического максимума в $2 млрд в месяц — премьер
0
311
15:12 09.08.2022
Ответные меры на случай осложнения ситуации с транзитом в Калининград проработаны — МИД РФ
0
391
15:00 09.08.2022
ВС Украины нанесли удар по Токмаку в Запорожье, уничтожена гражданская инфраструктура
0
389

Возврат к списку