Рябков рассказал, почему Россия временно вывела ядерные объекты из-под инспекции

19:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной вывода российских объектов из-под инспекционной деятельности по ДСНВ стало намерение США провести инспекцию в ближайшие дни. Об этом говорится в распространенном во вторник МИД РФ тексте ответа заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова на вопрос СМИ о временном выведении российских объектов из-под инспекционного режима Договора о СНВ.

«Непосредственным „спусковым крючком“ стало полученное от американской стороны уведомление о намерении в ближайшие дни провести инспекцию на нашей территории. В текущих обстоятельствах такой шаг выглядел по сути как откровенная провокация», — указал он.