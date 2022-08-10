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НОВОСТИ

Переводы более 10 тыс руб предлагают блокировать до повторного подтверждения

09:32 10.08.2022 Источник: Известия

В качестве новой меры борьбы с мошенниками Центробанку предложили замораживать переводы на сумму свыше 10 тыс. рублей на промежуточных счетах, пока пользователь не пройдет дополнительную идентификацию. По данным «Известий», такую инициативу обсуждали на последнем заседании экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ. Также специалисты предложили дать гражданам возможность сообщать в полицию о мошенничестве через колл-центры банков, которые вместе с заявлением могли бы автоматически передавать данные о спорной операции. Это позволило бы не терять огромное количество времени на оформление и передачу правоохранительным органам необходимых для следствия дел.  Известия

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