Великобритания готовится к возможному отключению газа на несколько дней зимой — Bloomberg
10:20 10.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания прорабатывает несколько вариантов развития событий в случае дальнейших сокращений поставок российского газа на мировые рынки, один из которых предусматривает возможность отключения газа в январе 2023 года на четыре дня. Об этом сообщило во вторник агентство Блумберг.
По сведениям его источников, данный сценарий является одним из худших. Он станет возможным, если сократятся поставки газа не только из России, но и из Норвегии, а зима окажется особенно холодной. В таком случае, отмечает агентство, власти не исключают возможности частичного отключения газа, в том числе в отдельных домовладениях. Однако это крайняя мера — сначала британские власти попытаются справиться с дефицитом газа перенаправлением его потоков, даже если это будет означать нарушение коммерческих соглашений.
План также предусматривает, что при худшем сценарии нехватка газа может составить одну шестую часть от уровня пикового потребления.
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