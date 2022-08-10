Китай и Россия вступили в период самых успешных межгосударственных отношений — посол в РФ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин и Москва под руководством лидеров двух стран вступили в самый успешный период межгосударственных отношений, который отличается высочайшим уровнем взаимного доверия и наибольшей стратегической значимостью. Об этом заявил в специальном интервью ТАСС посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Под стратегическим руководством председателя [Китая] Си Цзиньпина и президента [РФ Владимира] Путина китайско-российские отношения вступили в наилучший период в истории, отличаются высочайшим уровнем взаимного доверия, высочайшей степенью взаимодействия и наибольшей стратегической значимостью. Это самые успешные межгосударственные отношения за весь период с момента окончания холодной войны. Китайско-российское стратегическое сотрудничество является важной силой, способствующей формированию многополярного мира и демократизации международных отношений», — отметил он.

При этом посол призвал не забывать, что это сотрудничество двух стран разворачивается на фоне сложной глобальной конъюнктуры. «Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин, „мир претерпевает невиданные за столетие глубокие изменения и вступает в период бурных перемен“, а президент России Владимир Путин на Валдайском форуме в прошлом году заявил, что „человечество переживает эпоху великих перемен“, — напомнил посол.

Дипломат подчеркнул, что в настоящее время человечество сталкивается с многочисленными вызовами, такими как медленное восстановление экономики, движение против экономической глобализации и возвращение менталитета холодной войны в США и других западных странах.

«Как говорится, „дерево хочет покоя, но ветер не утихает“. Президент Путин недавно заявил на Петербургском международном юридическом форуме, что „некоторые государства не готовы смириться с утратой доминирования на мировой арене, стремятся сохранить несправедливую однополярную модель“, — продолжил он. — Группа стран Запада во главе с Соединенными Штатами придерживается двойных стандартов, отстаивает так называемый международный порядок, основанный на правилах, пытается навязать свою волю другим странам, открыто проводит гегемонию и политику силы, поступает вопреки здравому смыслу, занимается корыстной групповой политикой, защищает собственные интересы узкого круга и становится крупнейшим дестабилизирующим фактором в мире».

По словам главы китайского диппредставительства, Россия и Китай как постоянные члены Совета Безопасности ООН и ответственные мировые державы «несут особую миссию по поддержанию мира и безопасности во всем мире и содействию прогрессивному развитию человечества».