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Интересы Украины в Москве будет представлять Швейцария, если Россия согласится

18:45 10.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцария готова представлять по просьбе Украины ее дипломатические интересы в России, если Москва даст на это согласие. Об этом сообщил в среду ТАСС официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер.

«Украина хотела, чтобы Швейцария взяла на себя мандат покровительствующей державы в России. Соответствующие переговоры завершены», — отметил официальный представитель. «Чтобы мандат покровительствующей державы вступил в силу, Россия должна еще дать свое согласие», — пояснил Эльчингер.

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