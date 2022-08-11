Взрывы на аэродроме под Гомелем опровергли в Минобороны Белоруссии

09:05 Источник: РБК

Сообщения о взрывах на аэродроме в Зябровке под Гомелем не соответствуют действительности, речь идет о техническом возгорании одной из единиц техники, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

«В связи с поступающими в Министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области, сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Накануне белорусские Telegeram-каналы сообщали, что в районе в 21:50 — 22:00 в Добрушском районе Гомельской области была видна яркая вспышка и слышен взрыв. РБК