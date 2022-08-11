Талибы подтвердили гибель богослова Рахимуллы Хаккани при взрыве в Кабуле

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Афганистана, сформированное представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), подтвердило гибель религиозного деятеля Рахимуллы Хаккани в результате взрыва в Кабуле в четверг. Об этом сообщил заместитель официального представителя талибов Билал Карими на своей официальной странице в «Твиттере».

«С глубокой скорбью мы узнали, что видный религиозный деятель Афганистана Рахимулла Хаккани погиб в результате атаки беспощадного врага», — написал Карими.

Ранее сообщалось, что в школе в Кабуле произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек, включая директора школы. По данным афганского агентства Ашвака, инцидент произошел в частном учебном заведении, которым владел Хаккани, а причиной взрыва стал террорист-смертник.

Информации о других пострадавших и их количестве пока не приводится.