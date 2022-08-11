Украинские войска второй раз за день сбросили мины «Лепесток» на Донецк
17:00 11.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения украинской армии в четверг второй раз выпустили по Донецку снаряды из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» с противопехотными минами «Лепесток». Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Донецк (Киевский район), выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 „Ураган“, оснащенные противопехотными минами ПФМ „Лепесток“, — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Ранее в четверг украинские войска уже сбрасывали аналогичные мины на Кировский район столицы ДНР, поселок Зайцево к северу от Горловки и село Веселое неподалеку от Ясиноватой.
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