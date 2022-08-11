МИД РФ ответил Латвии на заявление Сейма о "признании" России "государством - спонсором терроризма"

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Рассматриваем заявление Сейма Латвии о «признании» Российской Федерации «государством - спонсором терроризма» с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам в качестве очередного проявления русофобии, которая давно стала «камертоном» латвийской внешней политики.

Данный шаг высшего законодательного органа власти Латвии находится в грубом противоречии с действующим международным правом и нарушает принцип суверенного равенства государств, зафиксированный в пункте 1 статьи 2 Устава ООН.

Столь наглое и самоуверенное выделение неугодных стран в некую особую категорию лежит в русле давно проводимого коллективным Западом курса на замену универсальных норм и принципов международного права т.н. порядком, основанным на правилах, где Риге отведена роль пешки в руках ее заокеанских хозяев.

Данное заявление принято парламентом страны, власти которой открыто прославляют нацизм, потворствуют пособникам нацистов, поощряют отправку собственных граждан в качестве наемников на Украину, где те сражаются в составе подконтрольных Киеву неонацистских формирований, на стороне печально известного своими террористическими методами батальона «Азов».

Безосновательные обвинения в адрес России исходят от государства, которое находится на усиленном мониторинге Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Как известно, латвийская национальная система противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег далека от соответствия международным стандартам. Рига вынуждена ежегодно отчитываться о прогрессе по исправлению имеющихся у нее стратегических недостатков в этой области. В отличие от этого прибалтийского государства России по результатам взаимной оценки ФАТФ в 2019 году присвоен наивысший рейтинг эффективности национальной антиотмывочной системы.

Латвийские парламентарии должны прекратить заниматься провокациями и вспомнить, избранниками какого народа они являются, сфокусировавшись прежде всего на интересах своей страны и своих граждан.

Заявление опубликовано на сайте МИД России.

