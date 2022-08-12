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Общественные здания в ФРГ должны с осени отапливать максимум до 19 градусов — вице-канцлер

15:32 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что этой осенью и зимой в Германии вступят в силу более строгие правила энергосбережения, согласно которым среди прочего общественные здания должны отапливаться максимум до 19 градусов Цельсия.

«Мы издадим постановления по закону об энергетической безопасности», — отметил Хабек в опубликованном в пятницу интервью газете «Зюддойче цайтунг». «Кроме того, общественные помещения, за исключением, конечно, больниц и социальных объектов, должны отапливаться только до 19 градусов», — подчеркнул глава Минэкономики ФРГ.

Он добавил, что в ночное время не должны подсвечиваться здания и памятники, не должны освещаться рекламные объекты.

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