Из-за инцидента в Цхинвале уволены и.о. главы Минобороны Южной Осетии и его заместитель - СМИ
16:00 12.08.2022 Источник: Интерфакс
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев освободил в пятницу от занимаемых должностей и.о. главы Минобороны Владимира Пухаева и замминистра обороны Игоря Алборова.
В пресс-службе президента республики "Интерфаксу" пояснили, что увольнения связаны с недавним инцидентом в центре Цхинвала.
4 августа на территории республиканского многопрофильного медицинского центра сотрудниками Минобороны в камуфлированной форме и масках был избит гражданин Южной Осетии Джигкаев А., которого впоследствии увезли в неизвестном направлении на служебном автотранспорте. По данному факту проводится расследование.
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