Из-за инцидента в Цхинвале уволены и.о. главы Минобороны Южной Осетии и его заместитель - СМИ

16:00 Источник: Интерфакс

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев освободил в пятницу от занимаемых должностей и.о. главы Минобороны Владимира Пухаева и замминистра обороны Игоря Алборова.

В пресс-службе президента республики "Интерфаксу" пояснили, что увольнения связаны с недавним инцидентом в центре Цхинвала.

4 августа на территории республиканского многопрофильного медицинского центра сотрудниками Минобороны в камуфлированной форме и масках был избит гражданин Южной Осетии Джигкаев А., которого впоследствии увезли в неизвестном направлении на служебном автотранспорте. По данному факту проводится расследование.