Поставки нефти в Чехию по «Дружбе» возобновились — чешский оператор
22:00 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Чехию транзитом через Украину были возобновлены в 21:00 мск в пятницу. Об этом сообщила на своем сайте государственная компания Mero, являющаяся владельцем и оператором чешского участка трубопровода.
«Поставки российской нефти по южной ветке нефтепровода „Дружба“ на чешскую территорию были восстановлены в 20:00 по центральноевропейскому времени [21:00 мск]», — отмечается в сообщении.
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