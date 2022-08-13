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На встрече АСЕАН Блинкен "бегал" от Лавпрова, чтобы не попасть с ним в кадр - Дарчиев

11:40 13.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поведение США, в частности госсекретаря Энтони Блинкена, который «бегал» от главы МИД РФ Сергея Лаврова на полях АСЕАН, демонстрирует неуверенность команды американского президента Джо Байдена. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

По его словам, Россия не набивается в собеседники, как это делают американцы. «В отличие от того же госсекретаря [Энтони] Блинкена, который в конце июля напросился на телефонный разговор с Сергеем Лавровым, а затем на недавних мероприятиях по линии АСЕАН бегал от него, чтобы не попасть вместе с ним в кадр. Все это выглядит очень странно, отражая, видимо, неуверенность команды Байдена, теряющей очки и дома, и вовне, где американская гегемония все более уходит в прошлое», — отметил Дарчиев.

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