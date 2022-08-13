Власти Белоруссии говорят об отсутствие фактов конфискации имущества страны в ЕС
19:42 13.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Решений о конфискации белорусского имущества в той же Клайпеде, Друскининкае или Юрмале нет. Есть какие-то угрозы, заявления, что мы вот национализируем или еще что-то, но пока прямой конфискации или изъятия белорусского имущества, то таких прецедентов нет в странах Евросоюза», — отметил белорусский премьер.
НОВОСТИ
- 18:35 13.08.2022
- Европа указала Грузии на"неудачи в ключевых областях верховенства права"
- 15:05 13.08.2022
- Белоусов считает, что рост потребления в РФ начнется уже в этом году
- 13:30 13.08.2022
- Американская РСЗО HIMARS уничтожена под Краматорском - Минобороны РФ
- 12:34 13.08.2022
- В США представили боевой модуль ПВО с лазерной установкой
- 12:00 13.08.2022
- Америка де-факто воюет с Россей "до последнего украинца" - МИД РФ
- 11:40 13.08.2022
- На встрече АСЕАН Блинкен "бегал" от Лавпрова, чтобы не попасть с ним в кадр - Дарчиев
- 09:15 13.08.2022
- Россия предупредила США о "точке невозврата" в дипотношениях - МИД РФ
- 09:10 13.08.2022
- В Москве воздух в субботу может прогреться до +30С
- 09:05 13.08.2022
- Япония хочет остаться в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2»
- 09:00 13.08.2022
- МИД РФ: Получение американской визы требует неимоверных усилий
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать