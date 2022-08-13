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Власти Белоруссии говорят об отсутствие фактов конфискации имущества страны в ЕС

19:42 13.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия пока отмечает отсутствие фактов конфискации либо национализации белорусской собственности в странах Евросоюза. Об этом заявил в субботу премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь — 1».

«Решений о конфискации белорусского имущества в той же Клайпеде, Друскининкае или Юрмале нет. Есть какие-то угрозы, заявления, что мы вот национализируем или еще что-то, но пока прямой конфискации или изъятия белорусского имущества, то таких прецедентов нет в странах Евросоюза», — отметил белорусский премьер.

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