На Тайвань прибыла делегация Конгресса США
15:35 14.08.2022 Источник: Интерфакс
По данным Американского института на Тайване - де-факто посольства США, визит продлится 14-15 августа. На Тайвань прибыли сенатор-демократ Эд Марки, а также члены палаты представителей из Демократической партии - Джон Гараменди, Алан Лоувенталь, Дон Бейер, а также член палаты представителей из Республиканской партии Амата Колман Радеваген.
По данным западных СМИ, ссылающихся на порталы, отслеживающие перемещения воздушных судов в режиме реального времени, борт с конгрессменами приземлился в аэропорту Тайбэя в 18:53 по местному времени (13:53 мск).
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