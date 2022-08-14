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НОВОСТИ

На Тайвань прибыла делегация Конгресса США

15:35 14.08.2022 Источник: Интерфакс

Делегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань менее чем через две недели после поездки на остров спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, вызвавшего резко негативную реакцию Пекина, передают в воскресенье американские СМИ.

По данным Американского института на Тайване - де-факто посольства США, визит продлится 14-15 августа. На Тайвань прибыли сенатор-демократ Эд Марки, а также члены палаты представителей из Демократической партии - Джон Гараменди, Алан Лоувенталь, Дон Бейер, а также член палаты представителей из Республиканской партии Амата Колман Радеваген.

По данным западных СМИ, ссылающихся на порталы, отслеживающие перемещения воздушных судов в режиме реального времени, борт с конгрессменами приземлился в аэропорту Тайбэя в 18:53 по местному времени (13:53 мск).

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