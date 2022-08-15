Сенатор Косачев: Отказ выдавать россиянам визы - человеконенавистничество

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Любые попытки ряда стран запретить выдачу виз российским гражданам являются человеконенавистнической идеологией. Об этом заявил в понедельник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Это тоже человеконенавистническая идеология. Потому что в данном случае предлагаются либо реализуются меры, которые бьют по площадям, без разбора, по всем без исключения людям вне зависимости от их политических убеждений, от их практических действий, просто по принципу гражданства, считайте, по принципу национальности», — сказал сенатор в эфире телеканала «Россия-24».

По его мнению, грани, которые отделяют подобного рода идеологические установки от неонацизма, «становятся все более и более исчезающе малы».