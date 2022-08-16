Минфин предложил продавать ювелирные изделия по цене до 400 тыс руб без идентификации клиента

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин России предложил увеличить лимит оплаты ювелирных изделий без идентификации клиента с 200 тысяч до 400 тысяч рублей при оплате банковской картой. Соответствующий законопроект опубликован во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

Документом также предлагается увеличить лимит с 40 тысяч рублей до 60 тысяч рублей при оплате наличными.