Российскими самолетами марки «Су» и «Як», вертолетам «Ми» заинтересовался Вьетнам - ФСВТС
09:25 17.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Социалистическая Республика Вьетнам остается в числе наших основных партнеров. Инозаказчик проявляет повышенный интерес к новейшим самолетам марки „Су“ и „Як“, вертолетам марки „Ми“, бронетанковой технике и ракетным комплексам ближней и средней дальности», — сказал Шугаев в ответ на вопрос, к какой новой технике российского производства проявляет интерес эта страна.
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