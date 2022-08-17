Российскими самолетами марки «Су» и «Як», вертолетам «Ми» заинтересовался Вьетнам - ФСВТС

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вьетнам интересуется российскими самолетами марки «Су» и «Як», вертолетам «Ми». Об этом сообщил ТАСС в среду глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на международном форуме «Армия-2022».



«Социалистическая Республика Вьетнам остается в числе наших основных партнеров. Инозаказчик проявляет повышенный интерес к новейшим самолетам марки „Су“ и „Як“, вертолетам марки „Ми“, бронетанковой технике и ракетным комплексам ближней и средней дальности», — сказал Шугаев в ответ на вопрос, к какой новой технике российского производства проявляет интерес эта страна.



