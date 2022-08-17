Госдеп не подтвердил публично, что США готовы выдать въездные визы делегации России для поездки по линии ООН
22:55 17.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Когда дело касается Организации Объединенных Наций, на нас как на стране, на территории которой размещается Организация Объединенных Наций, лежит особая обязанность за оказание содействия в организации поездок тех [лиц], которые принимают участие в деятельности Организации Объединенных Наций», — сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.
Вместе с тем он не подтвердил публично, что США готовы выдать въездные визы шефу российской дипломатии и членам его делегации.
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