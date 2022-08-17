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Госдеп не подтвердил публично, что США готовы выдать въездные визы делегации России для поездки по линии ООН

22:55 17.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты признают, что на них лежит особая обязанность по выдаче американских въездных виз лицам, направляющимся на мероприятия в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в связи с планами министра иностранных дел России Сергея Лаврова принять в сентябре участие в очередной сессии Генассамблеи всемирной организации.

«Когда дело касается Организации Объединенных Наций, на нас как на стране, на территории которой размещается Организация Объединенных Наций, лежит особая обязанность за оказание содействия в организации поездок тех [лиц], которые принимают участие в деятельности Организации Объединенных Наций», — сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем он не подтвердил публично, что США готовы выдать въездные визы шефу российской дипломатии и членам его делегации.

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