Сколько стоит аренда квартир в российских городах-миллионниках: исследование Домклик и Суточно.ру

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Средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в рублях (зеленым)

и средняя площадь выставленных квартир в кв. м (белым)

на основе объявлений на портале Домклик. Иллюстрация Домклик



Средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры на 1 сутки в рублях

на основе объявлений на сервисе Суточно.ру. Иллюстрация Домклик



Аналитики Домклик от Сбера и сервиса Суточно.ру выяснили, сколько в среднем стоит аренда однокомнатной квартиры в крупнейших городах России. Данные подготовлены экспертами на основе анализа тысяч объявлений долгосрочной и посуточной аренды однокомнатных квартир в городах-миллионниках (сведения актуальны на 9 августа 2022 года).Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве значительно превышает аналогичный показатель в других городах-миллионниках и составляет 42 тыс. руб. (около 1700 предложений). На втором месте – Санкт-Петербург, где можно снять однокомнатную квартиру в среднем за 26 тыс. руб. (около 1100 предложений). На третьем месте располагается столица Республики Татарстан – Казань, где стоимость аренды однушки составляет 24 тыс. руб. (около 1300 предложений). Эти же регионы являются лидерами и по количеству предложений.«Распределение цен по крупнейшим городам для долгосрочной аренды имеет ряд отличий от распределения цен по краткосрочной, – обратила внимание руководитель аналитического центра сервиса Домклик Мария Ромчанова. – При съеме жилья на длительный срок стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель по другим городам: 42 тыс. руб. в Москве, по остальным регионам – 20 тыс. руб. Что касается краткосрочной аренды, то на первом месте по стоимости аренды находится Санкт-Петербург, а цены между наиболее популярными городами – Санкт-Петербург, Москва, Казань – отличаются незначительно. Мы считаем, что причина в том, что владельцы однокомнатных квартир в Москве хорошо ориентируются на рынке долгосрочной аренды и уверены в стабильном спросе. Рынок посуточной аренды, напротив, пока находится на стадии формирования, особенно на фоне ухода западных сервисов, и в большей степени зависит от сезонности, поэтому владельцы однокомнатных квартир в Москве ведут себя сдержаннее, и мы допускаем, что арендодатели равняются на опыт других городов».На Домклик размещено более 2 млн объявлений по продаже и аренде недвижимости – квартиры, дома, участки и дачи от собственников и аккредитованных партнеров Сбера.По данным российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру , из городов-миллионников России посуточная аренда дешевле всего стоит в Омске (в среднем 1699 руб. за сутки). Далее идут Пермь (1735 руб.), Челябинск (1746 руб.), Самара (2217 руб.) и Новосибирск (2238 руб.).

Дороже всего посуточная аренда однокомнатной квартиры обойдется в Санкт-Петербурге (3879 руб. за сутки), Москве (3806 руб.), Казани (3775 руб.), Нижнем Новгороде (3754 руб.) и Волгограде (2909 руб.).

«Чтобы сэкономить, лучше искать небольшие студии в более отдаленных от центра районах, – советует основатель и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов. – Также при бронировании полезно смотреть и сравнивать арендные ставки на разные близлежащие даты – они могут варьироваться в зависимости от дня недели. Кроме того, большинство владельцев предлагают скидки при бронировании на несколько суток – от 5 до 15%».