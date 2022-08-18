Премьер Финляндии: "Я никогда не принимала наркотики и готова пройти тест"

16:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Финляндии Санна Марин согласилась пройти тест на наркотики в связи со скандалом из-за попавших в СМИ видеозаписей, на которых она бурно веселится в компании друзей. Об этом глава правительства заявила журналистам в четверг в аэропорту города Куопио, передает газета «Хельсингин саномат».

«Мне нечего скрывать. Я никогда не принимала наркотики, поэтому у меня нет проблем с прохождением подобных тестов. Но мне кажется нелепым, что от меня этого требуют», — сказала она.

Ранее газеты «Илталехти» и «Илта-саномат» распространили видео из социальных сетей, на которых вместе с премьер-министром Финляндии веселятся близкие ей финские знаменитости. Как утверждают издания, на записи слышно, как кто-то из гостей произносит слово «мука», якобы имея в виду кокаин. Белый порошок предположительно также виден на одном из роликов.