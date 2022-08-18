Турция готова стать посредником в обмене пленными между Москвой и Киевом

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что хотел бы обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос обмена пленных между Москвой и Киевом. Об этом он сказал на пресс-конференции во Львове, где у него прошла встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.Трансляцию пресс-конференции вел телеканал Эн-ти-ви.

«Всех, кто следит за событиями, интересует, что произошло с процессом обмена пленными. Конечно, на встрече мы обсудили тему обмена военнопленных и те инициативы, которые есть у нас в связи с этим. И в этом контексте мы с господином Путиным, российской стороной продолжим оценку всех итогов нынешней встречи», — сказал он.

Турецкий лидер добавил, что «стороны придают вопросу обмена очень большое значение». Он повторил, что готов приложить посреднические усилия для урегулирования данного вопроса.