Путин и Си Цзиньпин приедут на Бали на саммит G20 - президент Видодо

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите Группы двадцати на Бали. Об этом в четверг в интервью агентству Блумберг сообщил президент Индонезии Джоко Видодо.

«Си Цзиньпин приедет. Президент Путин тоже сказал мне, что приедет», — приводит агентство слова Видодо.

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что Путин обсудил по телефону с Видодо в том числе подготовку к саммиту G20 на Бали.