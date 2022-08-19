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Жителям Германии предложили обтираться тряпкой, вместо принятия душа в целях экономии

14:00 19.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (партия «Зеленые») считает, что жителям ФРГ в целях экономии энергии следует реже принимать душ или перейти к обтиранию влажной тряпкой.

«Тряпка для мытья — тоже полезное изобретение», — сказал политик в интервью газете «Зюдвест прессе», опубликованном в пятницу. По мнению Кречмана, гражданам также стоит сократить время пребывания в душевой.

Глава региона рассказал, что владеет электромобилем, а на крыше его дома установлена «огромная солнечная батарея». «Обычно мы обогреваем только одну комнату. Это даже полезнее для здоровья, когда дома не везде одинаковая температура», — добавил политик.

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