Жителям Германии предложили обтираться тряпкой, вместо принятия душа в целях экономии
14:00 19.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Тряпка для мытья — тоже полезное изобретение», — сказал политик в интервью газете «Зюдвест прессе», опубликованном в пятницу. По мнению Кречмана, гражданам также стоит сократить время пребывания в душевой.
Глава региона рассказал, что владеет электромобилем, а на крыше его дома установлена «огромная солнечная батарея». «Обычно мы обогреваем только одну комнату. Это даже полезнее для здоровья, когда дома не везде одинаковая температура», — добавил политик.
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