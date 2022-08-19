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НОВОСТИ

В Сочи началась встреча президентов России и Казахстана

16:20 19.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали в пятницу встречу в Сочи. Она проходит в резиденции российского лидера Бочаров Ручей.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, в продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества.

Кроме того, добавили в Кремле, будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Казахстан председательствует в этом году.

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комментарии(1)

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Васил Хасанов 17:02 19.08.2022

Казахстан - сосед России! С соседом, как говорится, надо жить дружно!

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