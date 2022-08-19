NASA определило 13 областей на Луне для посадки астронавтов в 2025 году
22:40 19.08.2022 Источник: Интерфакс
Согласно сообщению на сайте NASA, управление отобрало в качестве возможных мест посадки ракеты Starship HLS следующие области: возвышенность рядом с кратером Шеклтон, край кратера Фаустини, два края кратера Де Герлах, хребет, соединяющий кратеры Шеклтон и де Герлах, и прилегающая к нему область, кратер Хауорт, края кратера Нобиле, край кратера Амундсен, плато Лейбниц Бета, массив де Герлах-Кохера и массив Малаперта.
По данным американского космического ведомства, каждая выбранная область имеет площадь около 15x15 км. Все "кандидаты" расположены в пределах шести градусов широты от Южного полюса Луны и обладают различными геологическими особенностями. Ракета для высадки астронавтов Starship HLS сможет прилуниться в одной из них в рамках всех потенциальных вариантов старта миссии Artemis 3.
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