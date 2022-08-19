0
0
0
НОВОСТИ

NASA определило 13 областей на Луне для посадки астронавтов в 2025 году

22:40 19.08.2022 Источник: Интерфакс

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало список 13 областей Южного полюса Луны для высадки астронавтов в 2025 году в рамках лунной программы США Artemis ("Артемида").

Согласно сообщению на сайте NASA, управление отобрало в качестве возможных мест посадки ракеты Starship HLS следующие области: возвышенность рядом с кратером Шеклтон, край кратера Фаустини, два края кратера Де Герлах, хребет, соединяющий кратеры Шеклтон и де Герлах, и прилегающая к нему область, кратер Хауорт, края кратера Нобиле, край кратера Амундсен, плато Лейбниц Бета, массив де Герлах-Кохера и массив Малаперта.

По данным американского космического ведомства, каждая выбранная область имеет площадь около 15x15 км. Все "кандидаты" расположены в пределах шести градусов широты от Южного полюса Луны и обладают различными геологическими особенностями. Ракета для высадки астронавтов Starship HLS сможет прилуниться в одной из них в рамках всех потенциальных вариантов старта миссии Artemis 3.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:55 19.08.2022
Байден распорядился выделить Украине до 775 млн долл военной помощи
0
161
20:35 19.08.2022
Путин надеется, что выборы будут способствовать развитию политической системе в стране
0
283
19:51 19.08.2022
В ООН не могут назвать сроки посещения делегиции МАГАТЭ Запорожской АЭС
0
278
19:30 19.08.2022
МИД КНР: США потерпели неудачу в Афганистане, однако не изменили своей привычки вмешиваться во внутренние дела других стран
0
275
19:29 19.08.2022
Цена на газ в Европе подскочила до 2 700 долл за 1 тыс. куб. м на фоне сообщения "Газпрома"
0
307
19:10 19.08.2022
"Газпром" на три дня остановит поставки газа по "Северному потоку"
0
351
18:35 19.08.2022
Минфин США вывел из-под санкций пенсии, которые платит РФ гражданам за границей
0
327
18:25 19.08.2022
Против запрета на выдачу "шенгена" россиянам выступили Греция и Кипр
0
331
18:11 19.08.2022
В Москве 26 августа проведут тестирование системы онлайн-голосования
0
317
18:00 19.08.2022
В России вырос спрос на налиные рубли и увеличились долги населения - ЦБ
0
362

Возврат к списку