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ФСБ задержала в РФ члена ИГ, готовившего теракт против представителя правящих кругов Индии

10:10 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России задержала члена запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовившего теракт путем самоподрыва в отношении одного из представителей правящих кругов Индии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности на территории России выявлен и задержан член запрещенной в РФ международной террористической организации „Исламское государство“, выходец из страны Центрально-Азиатского региона, планировавший совершить путем самоподрыва террористический акт в отношении одного из представителей правящих кругов Индии», — отметили в ФСБ.

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