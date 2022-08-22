ФСБ задержала в РФ члена ИГ, готовившего теракт против представителя правящих кругов Индии
10:10 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России задержала члена запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовившего теракт путем самоподрыва в отношении одного из представителей правящих кругов Индии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности на территории России выявлен и задержан член запрещенной в РФ международной террористической организации „Исламское государство“, выходец из страны Центрально-Азиатского региона, планировавший совершить путем самоподрыва террористический акт в отношении одного из представителей правящих кругов Индии», — отметили в ФСБ.
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