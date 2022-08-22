В России выявили 33 061 случай заражения коронавирусом за сутки, умерли 57 заболевших
11:08 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 061, летальных исходов из-за ковида — на 57. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 39 669 случаев заражения и 64 смерти, всего с начала пандемии — 19 150 404 и 383 617 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 22 281 против 22 236 днем ранее, до 18 306 867.
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