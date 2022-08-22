Молодежь Москвы создала "живую" карту России на Поклонной горе
16:36 22.08.2022
В ходе празднования Дня государственного флага России на Поклонной горе более 3000 молодых людей выстроились, образовав «живую карту» РФ. По словам организатора акции Романа Питько, молодые люди участвовали в нескольких праздничных флешмобах, в рамках одного из которых более 3 тыс. участников встали по контуру карты Российской Федерации. «У нас получилась «живая карта», - сказал Питько.
Напомним, в России 22 августа в 29 раз отмечают День государственного флага. В Москве уже состоялись десятки тематических акций, от автопробега по Садовому кольцу до викторин в районных библиотеках. Центральной площадкой праздника стала Поклонная гора, где в 17.00 начнется концерт известных артистов. Вход на концерт будет бесплатным.
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