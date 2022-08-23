Из-за наводнений и засухи в США не были засеяны почти 2,6 млн га полей - Минсельхоз

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 6,4 млн акров (почти 2,6 млн га) сельскохозяйственной земли в США не были засеяны в связи с погодными катаклизмами, в том числе наводнениями и засухой. Об этом пишет в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на августовский отчет Министерства сельского хозяйства США.



В частности, представители американской сельскохозяйственной отрасли не смогли засеять более 1,2 млн га полей, предназначенных для возделывания кукурузы, и около 400 тыс. га земель для выращивания пшеницы.



По подсчетам агентства, общий объем незасеянных земель на данный момент в три раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Как отмечает Блумберг, новая статистика Минсельхоза появилась в ключевой момент, когда предстоит понять смогут ли США произвести достаточно кукурузы и соевых бобов, чтобы оживить поставки, сократившиеся на фоне природных катаклизмов и ситуации на Украине.



