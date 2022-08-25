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"Покровские ворота" впервые можно будет посмотреть в кинотеатре

09:09 25.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фильм Михаила Козакова "Покровские ворота" впервые выйдет на экранах российских кинотеатров 8 сентября. Зрителям представят восстановленную в формате "4К" версию картины.

"Благодаря качественной реставрации, мы увидим фильм в тех красках и звуке, которые закладывались Козаковым и легендарным оператором картины Николаем Немоляевым, ставившим „Обыкновенное чудо“ и „Курьера“, сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция".

"Когда-то идея Зорина и Козакова снять „Покровские ворота“ для кинопроката не получила поддержки у руководства студии. Но [Георгий] Данелия уговорил режиссера сделать фильм для ТВ: мол, расширенный формат даже лучше передаст обаяние диалогов. И получилось, что люди полюбили фильм, так ни разу и не увидев его в кино. Представляете, никто и никогда не мог сказать: „А пойдем на „Покровские ворота?“ — привели в пресс-службе слова директора по киноканалам медиахолдинга „Цифровое телевидение“ Ивана Кудрявцева, отметившего, что „Мосфильм. Золотая коллекция“ предоставит зрителям такую возможность.

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