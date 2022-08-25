Столтенберг: Семь из восьми арктических держав будут членами НАТО

11:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО укрепит позиции альянса на Крайнем Севере, а также возможности для укрепления позиций балтийских стран. Об этом генсек альянса Йенс Столтенберг написал в комментарии для канадской газеты «Глоб энд мейл», опубликованном в четверг.

«С вступлением Финляндии и Швеции в альянс семь из восьми арктических стран станут членами НАТО. Членство Финляндии и Швеции значительно укрепит наши позиции на Крайнем Севере, а также возможности по усилению наших балтийских союзников», — считает Столтенберг.