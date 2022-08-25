Путин: Бюджет наполняется вопреки недоброжелателям и завистникам
14:07 25.08.2022 Источник: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым заявил, что при существующих проблемах, которые создают недоброжелатели и завистники, доля нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета страны растет, сообщает РИА "Новости".
«Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее, наполняемость бюджета все-таки идет нужными темпами», — сказал глава государства.
По его словам, кроме нефтегазовых доходов особенно приятен рост ненефтегазовых, который составил 24% за последнее время. Президент отметил, что это обстоятельство говорит о стабилизации экономических показателей в настоящий момент. Однако Путин добавил, что в среднесрочной перспективе риски никуда не исчезли.
НОВОСТИ
- 14:55 25.08.2022
- UBS: Еврозона уже вступила в рецессию
- 14:32 25.08.2022
- Миллионы сына Януковича потратят на нужды украинской армии
- 13:58 25.08.2022
- Мэр Собянин рассказал, как московские спасатели помогают бороться с огнем в Рязанской области
- 13:49 25.08.2022
- Выход книги мемуаров принца Гарри откладывается по неназванной причине
- 13:27 25.08.2022
- Медведев назвал "полтора сценария" завершения конфликта в Украине
- 13:21 25.08.2022
- Следствие просит запретить Ройзману "определенные действия"
- 12:55 25.08.2022
- Пашинян и Алиев встретятся 31 августа
- 12:40 25.08.2022
- Глава МЧС: Населенные пункты Рязанской области не в опасности
- 12:14 25.08.2022
- Почти половина американцев не одобряют внешнеполитический курс Джо Байдена — опрос
- 12:06 25.08.2022
- Стали известны варианты вопросов тестового голосования перед сентябрьскими выборами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать